الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

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تعرف على سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 ص

شهد سعر الدولار استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 20-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 49.98 جنيه للشراء ،و  50.12 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع

 


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.99 جنيه للشراء.
50.09  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.99 جنيه للشراء.
50.09  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50  جنيه للشراء.
50.10  جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.99 جنيه للشراء.
50.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.99 جنيه للشراء.
50.09 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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