شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 200 بئر جديدة خلال 2024.. كل ما تريد معرفته عن شركة الحفر المصرية ×6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

سجلت شركة الحفر المصرية نجاحات ملموسة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت حيث أن تواجدها في هذه الأسواق يعكس قدرتها على العمل بكفاءة عالية وتميز أسطولها من أجهزة الحفر والعنصر البشري لديها وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد أنها تعد من الأسماء البارزة في مجال حفر آبار البترول والغاز البرية والبحرية على المستوى الإقليمى.

وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:

1- وزارة البترول تدعم خطط شركة الحفر المصرية للتوسع فى الأسواق الخارجية، مع التركيز على تعزيز وجودها فى السعودية والكويت، وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

2- تمتلك مميزات تنافسية قوية تؤهلها للتوسع، في مقدمتها ريادتها فى السوق المحلي، وخبرتها الواسعة في التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، إلى جانب أسطولها المتكامل من أجهزة الحفر البرية والبحرية، وسجلها الناجح في العمل الخارجي مع مؤسسات كبرى مثل أرامكو السعودية وKOC الكويتية .

3- الشركة اتخذت خطوات جادة تستهدف التوسع و تنمیة حجم أعمالھا خارج مصر من خلال التعاون مع عملاء جدد وعقد شراكات تستھدف أسواقاً جديدة للشركة في دول الھند والإمارات العربیة المتحدة و قطر وسلطنة عُمان وتركیا والجزائر ومنطقة غرب أفریقیا والبرازيل وتايلاند.

4- كما تستهدف التوسع بالسعودية والكويت، فيما تمتلك الشركة وتدیر أسطولاً متكاملاً یضم 69 جھازاً لحفر وصیانة آبار البترول والغاز البرية والبحرية بحجم عمالة يبلغ نحو 6 آلاف عامل وفنى ومھندس فى مناطق عملها الحالية في مصر والسعودیة والكویت،.



5-وخلال عام 2024 نجحت الشركة فى حفر ما يناهز 200 بئر جديدة وصيانة واصلاح أكثر من 600 بئر، وإضافة جھازى حفر بریین إلى أسطولھا، تستخدم أحدث ما توصلت إلیه تقنیات الحفر مع الحفاظ على مؤشرات أداء السلامة بمعدلات تفوق المتوسطات العالمیة حيث لم يتم تسجيل أي إصابات مضيعة للوقت أثناء عمل أجهزة الحفر، وتحرص الشركة علي عمل مراجعات مستمرة لمنظومة السلامة بالأجهزة عبر جهة خارجية معتمدة.

6-خارجيافإن شركة الحفر والخدمات البترولیة وھي شركة تابعة لشركة الحفر المصریة بالسعودیة قد حافظت على أدائھا المتمیز لدى شركة أرامكو السعودیة، حيث تعمل عشرة أجهزة حفر برية و بحرية تابعة للشركة في مناطق عدة من المملكة، وحاز جهاز الحفر البري EDC 45 علي جائزة تميز من ارامكو عام 2024 استمراراً لتميز أجهزة الحفر المصرية سنويا بين الأجهزة العاملة مع مؤسسة ارامكو، كما حققت الشركة متوسطًا بلغ 2ر97% فى مؤشر كفاءة أداء الأجھزة خلال السنوات الثلاث الماضیة وذلك وفقاً لتقاریر أرامكو التي اشادت رسمياً بالاداء القياسي لأجهزة الحفر المصرية.