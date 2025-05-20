شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 حالة من الاستقرار خلال تعاملات السوق، وسط تراجع واضح في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك، وانخفاض سعر الأوقية عالميًا إلى 3226 دولارًا، ما انعكس على مستويات الأسعار في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36,360 جنيهًا

منذ مطلع العام الجاري، حافظ الذهب في مصر على أداء قوي، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، واستمرار السياسات النقدية التوسعية في عدد من الدول الكبرى، ما عزز من جاذبيته كأصل آمن. وقد سجل المعدن الأصفر مكاسب تجاوزت 28%، قبل أن يتراجع مؤخرًا إلى نحو 24%.

ورغم هذه المكاسب، أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي تراجع إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض 16% مقارنة بالربع نفسه من 2024 (13.2 طن)، وبتراجع نسبته 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.