شكرا لقرائتكم خبر عن 637 مليون جنيه صادرات النصر للتعدين والزجاج والبللور والحديد والصلب فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن هناك طفرة كبيرة في صادرات الشركات التابعة وفق توجيهات المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام.

أضاف السعداوي ل" الخليج 365" أن صادرات 3 شركات تابعة وهي النصر للتعدين والزجاج والبللور والحديد والصلب للمناجم بلغت نحو 637 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجارى، بزيادة كبيرة عن الفترة المقارنة .

أوضح أن صادرات النصر للتعدين بلغت 247.1 مليون جنيه خلال الستة أشهر ، فيما بلغت صادرات الزجاج والبللور 188.3 مليون جنيه .

كما بلغت صادرات الحديد والصلب للمناجم نحو 202 مليون جنيه من اجمالي نحو 18.1 مليار جنيه صادرات الشركات التابعة خلال 6 أشهر .



وأكد المهندس محمد السعداوى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنيةعلى المضي قدما في مشروعات توطين الصناعة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وفق توجيهات المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030.