شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20مايو -2025 في السعودية عيار 18ب292.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية



عيار 24 سجل 390.00 ريال

عيار 22 سجل 357.50 ريال

عيار 21 سجل 341.25 ريال

عيار 18 سجل 292.50 ريال

عيار 14 سجل 227.50 ريال

عيار 12 سجل 195.00 ريال

الاونصة12131.50 ريال

الجنيه الذهب2730.25 ريال

الأونصة بالدولار3235.09 دولار

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.6% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3120 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3325 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3204 دولار للأونصة.