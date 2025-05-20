شكرا لقرائتكم خبر عن 49.99 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 أمام الجنيه في بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:00 ص

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، أمام الجنيه المصري، فى بنك مصر 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن للتعاملات بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.99 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.99 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.99 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.99 جنيه للشراء.

50.11 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

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