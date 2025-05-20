شكرا لقرائتكم خبر عن وفق رؤية 2030.. المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أن المملكة إيمانًا بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط استراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية.

وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 25"، المقام في العاصمة الرياض: "جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030".

المنصة الوطنية للتبرعات

وأوضح الماجد أن حزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال.



ركيزة في التنمية الاجتماعية

وأفاد بأنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع، وهي منصة رقمية تربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية.وتابع: إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 بلغ أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققة بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات.

وأشار وكيل الموارد البشرية إلى أن المسؤولية الاجتماعية تشكل للشركات أحد الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية، وذلك نظرًا إلى ما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكًا أساسيًا لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ عملت المملكة على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تجاوز إسهام القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليارات ريال نهاية 2024.