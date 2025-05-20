شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء بعد تراجع محدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، متأثرة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى 3226 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,360 جنيهًا



منذ بداية 2025، حقق الذهب مكاسب قوية تجاوزت 28% مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار السياسات النقدية التيسيرية، قبل أن يتراجع مؤخرًا إلى نحو 24%.

ورغم الأداء القوي، كشف مجلس الذهب العالمي عن تراجع إقبال المصريين على شراء الذهب، حيث بلغت المشتريات 11.1 طن خلال الربع الأول من 2025، بانخفاض 16% عن نفس الفترة من 2024.

لا تزال توقعات أسعار الذهب مرتبطة بعوامل عالمية مثل الفائدة الأميركية وتحركات الدولار والأزمات الجيوسياسية. ويدعم الذهب حاليًا تصاعد التوتر التجاري بين الصين وأميركا، رغم الاتفاقات المؤقتة.

وينصح المحللون بشراء الذهب تدريجيًا أثناء فترات التراجع، خاصة للراغبين في التحوط على المدى المتوسط والطويل، بينما يُنصح المضاربون قصيرو الأجل بالحذر في ظل تقلبات السوق.



