شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الجنيه الذهب بـ36360 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا

وعالميًا، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1% ليصل إلى أعلى مستوى له اليوم عند 3249 دولارًا، بعدما افتتح التداولات عند 3215 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب مستوى 3226 دولارًا للأونصة.