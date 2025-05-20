شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الجنيه الذهب بـ36360 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 20 مايو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5194 جنيهًا
عيار 21: 4545 جنيهًا
عيار 18: 3895 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا
وعالميًا، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1% ليصل إلى أعلى مستوى له اليوم عند 3249 دولارًا، بعدما افتتح التداولات عند 3215 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب مستوى 3226 دولارًا للأونصة.
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