شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالثلاثاء، 20 مايو 2025 02:00 ص
سجل سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث معلن للتعاملات بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.99 جنيه للشراء.
50 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.99 جنيه للشراء.
50 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.99 جنيه للشراء.
50.1 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.99 جنيه للشراء.
50.11 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50 جنيه للشراء.
50.1 جنيه للبيع.
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