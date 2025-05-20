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وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث معلن للتعاملات بالبنوك المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية