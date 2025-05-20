شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يفتتح معرضا للملابس والمفروشات بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معرضًا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يضم العديد من الأقسام التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، ومنها الملابس الجاهزة، والمفروشات والاكسسوارات، والهدايا ولعب الأطفال إلى جانب منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية، وقسمي السلع التموينية واللحوم، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية في الفترة من 19 مايو حتى 4 يونيو المقبل.

وتفقد رئيس الجهاز اقسام المعرض المختلفة، مشيداً بتنوع وتميز المنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر"، بما يعكس مهارة الصانع المصري، موجهاً بمتابعة التزام العارضين بنسب الخصم المقررة، وحسن استقبال الزميلات والزملاء الموظفين بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

ورحب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستقبال الزميلات والزملاء الموظفات والموظفين بالجهاز الاداري بالدولة، لزيارة المعرض الذي يضم العديد من المنتجات المميزة ذات الجودة العالية، والاستفادة من التخفيضات الكبيرة.

جدير بالذكر أن الجهاز سبق أن نظم معرضين سابقين أحدهما لملابس الشتاء والأجهزة الكهربائية والاخر خلال شهر رمضان الماضي.



