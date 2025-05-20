شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يغلق مرتفعًا 0.32% والان نبدء بالتفاصيل

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تهدئة التوترات التجارية بين أمريكا والصين

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس الاثنين.وجاء هذا مع تراجع معنويات المستثمرين نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي (137.33) نقطة أو (0.32) بالمئة إلى (42792.07) نقطة.وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز (500) بواقع (5.22) نقاط أو (0.09) بالمئة إلى (5963.60) نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع (4.36) نقاط أو (0.02) بالمئة إلى (19215.46) نقطة.وقبل أيام أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق يقضي بتقليص الرسوم الجمركية على واردات كل منهما بشكل كبير، لفترة أولية مدتها 90 يومًا.وذلك في خطوة هدأت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وأدت لانتشار حالة من التفاؤل الحذر بين مستثمري الأسهم الأمريكية، وفق ما نقلته منصة "إنفيستوبيديا".

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الجانبين توصلا إلى "اتفاق لتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا وخفضها بشكل كبير".

وبين أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية ستُخفض من 145% إلى 30%، فيما ستقلل الصين رسومها على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.

انتعاش قوي في الأسواق العالمية

وأدت تهدئة التوترات إلى انتعاش قوي في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.2%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8%، بينما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 3.8%.



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كما صعد حينها مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1%، وأغلق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ على ارتفاع 3%، فيما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني.

بينما تراجعت حينها أسعار الذهب، وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.45%، وشهدت معظم العملات المشفرة الكبرى مكاسب قوية.

وبرغم ذلك حذر خبراء من أن الاتفاق قد يكون تكتيكًا تفاوضيًا قصير الأجل وليس حلاً دائمًا.

