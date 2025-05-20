شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث أسعار الذهب فى مصر اليوم بعد انخفاض كبير فى الأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025، متأثرة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية، إلى جانب تراجع سعر الذهب عالميًا إلى مستوى 3226 دولارًا للأوقية، مما انعكس على سعر الذهب الآن في الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم: 5194 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن: 4545 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3895 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,360 جنيهًا



منذ بداية عام 2025، شهدت أسعار الذهب في مصر أداءً قويًا، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، واستمرار السياسات النقدية التيسيرية في عدد من الاقتصادات الكبرى. وسجل المعدن الأصفر ارتفاعًا تجاوز 28% قبل أن يتراجع إلى نحو 24% مؤخرًا، مما عزز من جاذبيته كملاذ آمن لدى المستثمرين.

كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي عن تراجع الطلب على الذهب في السوق المصري، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت فيها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

رغم الأداء الإيجابي للذهب منذ بداية العام، تبقى التوقعات مرتبطة بعدة متغيرات عالمية، أبرزها أسعار الفائدة الأميركية، وتحركات الدولار، وسياسات البنوك المركزية، إلى جانب الأزمات الجيوسياسية المفاجئة.

ومن بين العوامل التي تدعم أسعار الذهب في الوقت الحالي، استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، رغم الاتفاقات المؤقتة، خاصة بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية، ثم إلغاؤها. هذا التذبذب يعزز المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، ويزيد من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.

يرى محللون أن السوق لا يزال مناسبًا للشراء على المدى المتوسط والطويل، خاصة للراغبين في التحوط ضد التضخم وتقلبات العملات، مع ضرورة تجنب الشراء الكامل في نقطة سعرية واحدة، واتباع استراتيجية الشراء التراكمي أثناء الانخفاضات.

أما بالنسبة للمضاربين على المدى القصير، فالوضع أكثر حساسية، حيث قد لا يكون الذهب الخيار الأنسب نظرًا للتقلبات الحادة التي يشهدها السوق المحلي والعالمي.