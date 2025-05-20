شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشاحنات الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "اميك 2025" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر أن علامة "شيفروليه" استطاعت تصدر قائمة مبيعات الشاحنات في مصر، خلال الربع الأول من العام الجارى بحصة سوقية 76% مسجلة بيع 4053 مركبة.

وجاءت ماركة "مرسيدس mcv " في المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى، بحصة سوقية 6.1% محققة بيع 326 مركبة، ثم ماركة "ميتسوبيشي" بنسبة 5.1% بنحو 274 وحدة.

تلتها ماركة "جي إم سي" في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.2% مسجلة بيع 225 شاحنة، تلتها ماركة "تويوتا" في المركز الخامس بنسبة 3.2% بإجمالى 168 مركبة.

ثم ماركة "سوزوكي" بالمرتبة السادسة بحصة سوقية 2.7% مسجلة بيع 144 شاحنة، وماركة "رينو" بنسبة قدرها 1.1% بإجمالى 60 وحدة، ثم ماركة "هيونداى" بحصة قدرها 0.3% محققة بيع 18 مركبة.

وماركة "فولفو" في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 0.2% مسجلة مبيعات 12 شاحنة، واخيرا ماركة "شاكمان" بنسبة قدرها 0.2% بواقع 11 مركبة.