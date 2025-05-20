الاقتصاد

تعرف على الشاحنات الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2025

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تعرف على الشاحنات الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 ص

كشف تقرير "اميك 2025" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر أن علامة "شيفروليه" استطاعت تصدر قائمة مبيعات الشاحنات في مصر، خلال الربع الأول من العام الجارى بحصة سوقية 76% مسجلة بيع 4053 مركبة.

وجاءت ماركة "مرسيدس mcv " في المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى، بحصة سوقية 6.1% محققة بيع 326 مركبة، ثم ماركة  "ميتسوبيشي" بنسبة 5.1% بنحو 274 وحدة.

تلتها  ماركة "جي إم سي" في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.2% مسجلة بيع 225 شاحنة، تلتها ماركة "تويوتا" في المركز الخامس بنسبة 3.2% بإجمالى 168 مركبة.

ثم ماركة  "سوزوكي" بالمرتبة السادسة بحصة سوقية 2.7% مسجلة بيع 144 شاحنة، وماركة "رينو" بنسبة قدرها 1.1% بإجمالى 60 وحدة، ثم ماركة "هيونداى" بحصة قدرها 0.3% محققة بيع 18 مركبة.

وماركة  "فولفو" في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 0.2% مسجلة مبيعات 12 شاحنة، واخيرا ماركة  "شاكمان" بنسبة قدرها 0.2% بواقع 11 مركبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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