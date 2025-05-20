شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3033 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

عيار 14 : 3033 جنيها

الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.6% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3120 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3325 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3204 دولار للأونصة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.