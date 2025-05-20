شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض الدولار والذهب العالمى.. كيف تطور سعر المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع هبوط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، إلى جانب تراجع سعر الأوقية في البورصات العالمية إلى مستوى 3226 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,360 جنيهًا



ورغم هذا التراجع اللحظي، فقد سجل الذهب أداءً قويًا منذ بداية عام 2025، بدعم من عدة عوامل أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، إلى جانب استمرار السياسات النقدية التيسيرية في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للاستثمار. وعلى مدار الأشهر الماضية، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 28%، قبل أن يتراجع نسبيًا ليستقر على مكاسب تقارب 24%.

وفي المقابل، أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي تراجعًا في الإقبال على شراء الذهب داخل السوق المصرية، حيث بلغ إجمالي المشتريات خلال الربع الأول من 2025 نحو 11.1 طن، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما تراجعت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من 2024.

تظل تحركات الذهب مرتبطة بعدة متغيرات عالمية، على رأسها سياسات الفائدة الأميركية، وتحركات الدولار، وقرارات البنوك المركزية، إضافة إلى الأزمات الجيوسياسية. ومن أبرز العوامل الداعمة حاليًا، تجدد التوترات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم التوصل إلى اتفاق مؤقت، خاصة بعد فرض واشنطن مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على واردات صينية بمليارات الدولارات، ثم إعلان إلغائها لاحقًا. هذا التذبذب يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط.