شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا" تطلق النسخة الثالثة من "يوم اختبار البرمجيات" بمشاركة دولية واسعة والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) اليوم فعاليات النسخة الثالثة من "يوم اختبار البرمجيات"، والذى نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى للهيئة، وكلوديا دوسا زيجر، رئيس المجلس الدولى لجودة البرمجيات ISTQB، ونخبة من الخبراء العالميين من المؤسسات العالمية المعنية بصناعة البرمجيات، وذلك مع الانضمام الرسمى للمؤتمر إلى شبكة مؤتمرات ISTQB®️ العالمية.

ويحمل مؤتمر هذا العام، الذى يأتى بالتعاون مع مجلس اختبار البرمجيات المصرى (ESTB)، شعار "تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعى ومنهجيات DevOps"، وذلك بمشاركة أكثر من 500 متخصص وممارس فى اختبارات البرمجيات وجودتها من مختلف القطاعات، إلى جانب خبراء ورواد الصناعة ومهندسى البرمجيات بمجموعة من الشركات المتخصصة مثل Microsoft، وDeloitte، وExpleo، وDXC، وغيرها من الشركات المحلية والعالمية.

وفى كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن الاستثمار فى مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة أصبح محركًا حقيقيًا للاقتصاد، حيث يساهم فى خلق فرص عمل جديدة ويعزز كفاءة المنتجات الرقمية، مما يزيد من ثقة الأسواق فى الصناعة المصرية.

وأوضح الظاهر أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات التقنية المتخصصة إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم مجتمع مطورى ومختبرى البرمجيات فى مصر، حيث تساهم هذه الفعاليات بشكل مباشر فى رفع تنافسية الصناعة المحلية وتمكين الكفاءات لمواجهة التحديات التى تفرضها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تفتح آفاقًا جديدة وفرصًا حقيقية تتطلب استعداد الجميع وتعاونهم المستمر لمواكبة التطورات، ومؤكدًا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتكون مركزًا عالميًا رائدًا فى جودة البرمجيات والخدمات الرقمية.

وأضاف الظاهر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) اعتمد حتى الآن أكثر من 9,000 متخصص فى اختبار البرمجيات، ومنح أكثر من 13,600 شهادة دولية فى مجالات متنوعة تشمل Mobile Applications، وCybersecurity، وArtificial Intelligence، وAutomotive Software، وهو ما يعكس تطور الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمى.

أضاف الظاهر: "نعيش اليوم تحولات تقنية متسارعة يقودها الذكاء الاصطناعى، ما يفرض تحديات جديدة على اختبار البرمجيات. ومن خلال هذا المؤتمر، نحرص على تمكين المجتمع التقنى من مواكبة هذه التحولات عبر تبادل المعرفة، واستعراض أحدث المنهجيات، وأدوات الأتمتة والاختبار الذكى."

وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لشركات عالمية تقدم خدمات تطوير واختبار البرمجيات، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التى تتيح تصدير هذه الخدمات إلى الأسواق العالمية بنجاح.

ومن جانبها، قالت كلوديا دوسا زيجر، رئيس المجلس الدولى لجودة البرمجيات (ISTQB)، أن مشاركتها فى فعاليات "يوم اختبار البرمجيات 2025" تمثل فرصة متميزة للتفاعل مع مجتمع تقنى ديناميكى، مشيدةً بالحضور اللافت من الشباب المتحمس الذى يشكل مستقبل هذا القطاع الحيوى.

وقامت بتقديم عرض توضيحى لمراحل ظهور وتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى واستخدامها فى مراحل اختبار البرمجيات بدءا من التخطيط والتحليل ومرورا بالتصميم والتنفيذ.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر مسارين حيث ضم المسار الأول 9 جلسات تقنية متخصصة قدمها مجموعة من خبراء البرمجيات ورواد الصناعة.

وتناولت المحادثات أحدث اتجاهات وتكنولوجيات مجال اختبار البرمجيات ومنها استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى فى تقييم السلوك الناشئ للأنظمة المعقدة والنظام البيئى للاختبار المرتكز على الذكاء الاصطناعى وDevOps والربط بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعى وأدوات تقييم النماذج والاختبار.

وشمل المسار الثانى للمؤتمر 10 عروض تفاعلية وتجارب حية قدمتها مجموعة شركات عالمية ومحلية مع عرض لأحدث أدوات اختبار البرمجيات المدفوعة بالذكاء الاصطناعى بالإضافة إلى سيناريوهات للاختبار الذكى، وأتمتة العمليات، وأمن البرمجيات، وغيرها.

ومن جانبه، صرح الدكتور هيثم حمزة، القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC): "انضمام يوم اختبار البرمجيات إلى شبكة مؤتمرات ISTQB®️ هو شهادة دولية على جودة ما نقدمه فى مصر من خدمات، ومؤشر على حضورنا المتنامى عالميًا".

وأشار إلى إنه على مدار نحو 24 سنة، ومنذ أن أُنشئ كمبادرة استراتيجية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يواصل المركز جهوده للارتقاء بصناعة البرمجيات، من خلال تبنى أفضل المعايير وتطبيق الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتى ليجسد هذا الالتزام، حيث تلعب الهيئة والمركز دورًا محوريًا فى جمع أبرز الخبراء والممارسين فى المجال، لدفع مسيرة التميز فى واحدة من أهم الصناعات التكنولوجية.

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد اجتماع المجلس المصرى لاختبار البرمجيات ESTB الدورى حضره المهندس أحمد الظاهر رئيس "إيتيدا" وكلوديا دوسا زيجر، رئيس ISTQB، وجويل أوليفيرا، رئيس حوكمة ISTQB.

وناقش المجلس طرح شهادات اختبار برمجيات القطاع المالى كالتكنولوجيا المالية واختبار البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى فى السوق المصرى.

كما تم مناقشة إطلاق يوم اختبار البرمجيات العربى ليضم الدول العربية التى لديها مجالس برمجيات وهى مصر والسعودية والامارات والجزائر والأردن وتونس والمغرب لينعقد تباعًا فى كل دولة على حده وسيتناول قضايا البرمجيات العربية المشتركة وتحدياتها كالتعريب ووضع اختبارات برمجيات تتماشى مع الثقافة العربية.

كما اتفق المجلس على التوسع فى اعتماد جهات أكثر تُقدم شهادات وتقديم تخفيضات مناسبة للطلاب فى مصر بدون اتفاقات مُلزمة مع الجامعات.