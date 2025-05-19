شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5194 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5194 جنيهًا
عيار 21: 4545 جنيهًا
عيار 18: 3895 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري
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