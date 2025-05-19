الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5194 جنيه

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سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5194 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين   في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

 عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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