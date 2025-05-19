شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر بعد الهبوط الملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا

وعالميًا، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1% ليصل إلى أعلى مستوى له اليوم عند 3249 دولارًا، بعدما افتتح التداولات عند 3215 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب مستوى 3226 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا الصعود بعد أسبوع صعب فقد خلاله المعدن النفيس نحو 3.6% من قيمته، متأثرًا بتحسن شهية المخاطرة عقب الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.