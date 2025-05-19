شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التجديد له.. اعرف المستشار محمد عبد الوهاب المشرف على أمانة المجالس التخصصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥ باستمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة – الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من ٣/٥/٢٠٢٥، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شؤونها المالية والإدارية، وتؤول إليه الأمانات العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.

جاء القرار تجديدا للقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2024 بتولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، تلك المهام.

‎وننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد عبدالوهاب في السطور التالية:

‎- نائب رئيس مجلس الدولة.

‎- يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

‎- شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة 4 سنوات.

‎- عمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة ما بين أغسطس 2017 وحتى يوليو 2019، وذلك قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.

‎- المستشار القانوني السابق لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

‎- تم انتدبه للعمل في قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لمدة 8 سنوات.

‎- كما عمل مشرفًا على مكتب رئيس مجلس الدولة.

‎- عمل محكما قانونيا بقوائم المحكمين بوزارة العدل.

‎- حاصل على ليسانس الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، ودبلوم في الإدارة من معهد العدالة بلاهاني بهولندا.