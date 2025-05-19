شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 19-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم 19-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم ، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والمجموعة المصرية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ومطاحن مصر العليا، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.17%، والعرب على 5.4%، واستحوذت المؤسسات على 25.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 159 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 141.2 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، 766.6 ألف جنيه، 26 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 9259 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12556 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12254 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات المشروعات الصناعية الهندسية، وابن سينا فارما، والنعيم القابضة للاستثمارات، والدولية للصناعات الطبية إيكمى عدد 6 ملايين سهم، 75 ألف سهم، 28.3 ألف سهم، 9151 سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.1 مليون سهم، 1940 سهم، 4.4 مليون سهم، على الترتيب.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 5 ملايين سهم، 934 ألف سهم، 31.8 مليون سهم، 1.032 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 8765 سهمًا.

وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 200 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 34976 سهمًا، 20 ألف سهم، 288.6 ألف سهم، 65.3 ألف سهم، 3.15 مليون سهم، 2834 سهم، 5.085 مليار سهم، على التوالي.

صفقات

أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بيع المساهم بي أف إيه، عدد 5 ملايين سهم بسعر 1.183 جنيه بقيمة إجمالية 5.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.01% إلى 2.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بيع المساهم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، عدد 31.5 مليون سهم بسعر 8.5 جنيه بقيمة إجمالية 267.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 7.33% إلى 4.33%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، بيع المساهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عدد 48.8 مليون سهم بسعر 0.883 جنيه بقيمة إجمالية 43.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 9.17% إلى 0.48%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.



وفي نفس الشركة باعت المساهمة هبة جمال أحمد إبراعيم، عدد 26 مليون سهم بسعر 0.95 جنيه بقيمة إجمالية 24.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.02% إلى 0.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بيع المساهم Blom Invest Bank SAL، عدد 2.65 مليون سهم بسعر 4.77 جنيه بقيمة إجمالية 12.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.06% إلى 4.77%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، بيع المساهمان أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف، وعبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف، الأول عدد 761.8 ألف سهم بسعر 33.61 جنيه بقيمة إجمالية 25.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 5.15% إلى 0.75%، وبيع الثاني عدد 829 ألف سهم بسعر 33.61 جنيه بقيمة إجمالية 27.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 9.792% إلى 5.0039%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، شراء المساهم أكاسيا للاستثمار، عدد 1.7 مليون سهم بسعر 3.04 جنيه بقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 27.4% إلى 30.1%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أيه أف لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، عدد 2.1 مليون سهم بسعر 9.28 جنيه بقيمة إجمالية 19.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.315% إلى 6.101%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاريي الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، إيرادات صفر خلال عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.6 مليون جنيه محقـقة خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 2.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 420.7 ألف جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 40.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 36.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 140.5 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 664.5 ألف جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 17 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو سنوي 61%، وبلغ إجمالي الربح 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 83.2%، وبلغ صافي الربح 181.9 مليون ججنيه بنسبة نمو سنوي 85%.

وفي قطاع الطاقة والخدمات المساندة، حققت شركة غاز مصر، إيرادات نشاط بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة 196.4 مليون جنيه مقارنة مع 139 مليون جنيه.

بلتون

أعلنت شركة بلتون القابضة، عن تقدم شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بعرض غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم إحدى الشركات غير المقيدة بالبورصة، والرائدة في مجال إحدى الأنشطة للخدمات المالية غير المصرفية، وستبدأ الشركة في إجراءات الفحص النافي للجهالة، وتعيين المستشارين بعد استصدار الموافقات الرقابية لذلك.