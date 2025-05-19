شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جاب: تأثير إيجابي على الدولة فور حصولها على الشريحة الخامسة من صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وليد جاب عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن هناك تطلع إلى استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي وتعتبر مراجعة مهمة بأنه الخطوة هذه لها أثر مباشر لحصول مصر على شريحة من الصندوق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين عفت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دي إم سي، أنه بعد حصول مصر على الشريحة الخامسة سيكون هناك تأثير إيجابي على التصنيف مصر في مؤسسات التصنيف الدولية، مما ينعكس على خفض أسعار التمويل بصفة عامة، وكذلك خفض أسعار تكلفة أسعار الأجانب في الديون الحكومية بمصر.

وتابع أن التقارير يكون له مردود إيجابي على المستثمرين من خارج مصر، ويشجع المستثمر في الداخل، مؤكدا ان مصر ماضية في مسارها الإصلاحى وتمكين القطاع الخاص.