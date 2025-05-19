الاقتصاد

الدولار يغلق تعاملات اليوم الأثنين 19 مايو 2025 على تراجع دون 50 جنيه بالبنوك

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الدولار يغلق تعاملات اليوم الأثنين 19 مايو 2025 على تراجع دون 50 جنيه بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل

الإثنين، 19 مايو 2025 06:23 م

أغلق سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 19 مايو 2025، على تراجع دون الـ50 جنيها أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث معلن للتعاملات بـ البنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.99 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.99 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.99 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.99 جنيه للشراء.

50.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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