شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يغلق تعاملات اليوم الأثنين 19 مايو 2025 على تراجع دون 50 جنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالإثنين، 19 مايو 2025 06:23 م
أغلق سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 19 مايو 2025، على تراجع دون الـ50 جنيها أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث معلن للتعاملات بـ البنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.99 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.99 جنيه للشراء.
50 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
49.99 جنيه للشراء.
50 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.99 جنيه للشراء.
50.1 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.99 جنيه للشراء.
50.11 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50 جنيه للشراء.
50.1 جنيه للبيع.
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