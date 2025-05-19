الدولار يغلق تعاملات اليوم الأثنين 19 مايو 2025 على تراجع دون 50 جنيه بالبنوك

أغلق سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 19 مايو 2025، على تراجع دون الـ50 جنيها أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث معلن للتعاملات بـ البنوك المصرية.

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محمد يوسف

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