شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3895 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



- عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.6% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3120 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3325 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3204 دولار للأونصة.