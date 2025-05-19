شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3895 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 19 مايو 2025 06:00 م
تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
- عيار 24: 5194 جنيهًا
عيار 21: 4545 جنيهًا
عيار 18: 3895 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.6% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3120 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3325 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3204 دولار للأونصة.
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