الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3895 جنيه

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3895 جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 19 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3895 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 19 مايو 2025 06:00 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 


- عيار 24: 5194 جنيهًا
عيار 21: 4545 جنيهًا
عيار 18: 3895 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا

 

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.6% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3120 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3325 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3204 دولار للأونصة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements