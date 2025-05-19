“الزكاة والضريبة والجمارك” و”كاوست” توقّعان مذكرة تعاون لدعم الابتكار والاستدامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقَّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست), مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية، وذلك في خطوة تدعم الأداء المؤسسي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة وكيل المحافظ لرأس المال البشري المهندس حمد الحميدي، ومن جانب كاوست نائب رئيس الجامعة لمعهد التحول الوطني الدكتور إيان كامبل.

​وتضع المذكرة إطارًا تنظيميًا لحوكمة العلاقة بين الطرفين، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات البحثية والأكاديمية، والموارد التقنية، والمعامل والمختبرات التي تمتلكها كاوست.

وتهدف الشراكة إلى التعاون في تنفيذ مشاريع بيئية ومبادرات متعلقة بالاستدامة، إلى جانب دعم مجالات البحث العلمي المرتبطة بمجالات عمل الهيئة، وتطوير حلول تقنية مبتكرة لتحسين الكفاءة المؤسسية.

كما تتضمن المذكرة مجالات تعاون إضافية تشمل إدارة الابتكار المؤسسي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع فرص الاستفادة من البنية التحتية الجامعية المتقدمة.

وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال نائب رئيس كاوست لمعهد التحول الوطني: “نفخر بهذه الشراكة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات العلمية والبحثية الرائدة، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية والتطويرية.

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