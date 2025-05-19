شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات الدولة: لا صحة لشائعات توزيع أراضي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الدمام - شريف احمد - نفت الهيئة العامة لعقارات الدولة ما يُتداول بشأن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض تحت مسميات متعددة، وتحديد أسعار وشروط استحقاق خاصة بها.وأكدت الهيئة أن جميع هذه الأنباء المتداولة لم يصدر بها أي إعلان رسمي من الجهات المختصة، مشددة على أن المبادرات والمشاريع التنموية الكبرى يتم الإعلان عنها حصرًا عبر القنوات والمصادر الرسمية.وحثت الهيئة العامة لعقارات الدولة المواطنين كافة على ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة التي تنتشر عبر وسائل غير رسمية.وأضافت الهيئة أنها ستتولى نشر كل ما يتعلق بتفاصيل المناطق التي أُعلن سابقاً عن نزع ملكيتها، وأية تطورات أو مستجدات تطرأ عليها، وذلك في الوقت المناسب ومن خلال المنصات والوسائل الرسمية المعتمدة للهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.