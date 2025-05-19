شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 4545 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية هبوطاً قبل قليل مع انخفاض سعر الدولار في البنوك مما انعكس على سعر الذهب الآن بالصاغة.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36360 جنيهًا



وعالميًا، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1% ليصل إلى أعلى مستوى له اليوم عند 3249 دولارًا، بعدما افتتح التداولات عند 3215 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب مستوى 3226 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا الصعود بعد أسبوع صعب فقد خلاله المعدن النفيس نحو 3.6% من قيمته، متأثرًا بتحسن شهية المخاطرة عقب الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.