شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء صعود "التعليم" و"السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وهبطت قطاعات البنوك، والعقارات، ومواد البناء بنسبة 1.2%.

وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، 0.3%، على التوالي.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.17%، والعرب على 5.4%، واستحوذت المؤسسات على 25.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 159 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 141.2 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، 766.6 ألف جنيه، 26 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 9259 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12556 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12254 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة.

