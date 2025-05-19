شكرا لقرائتكم خبر عن الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تضافر الجهود والتعاون الكامل والمستمر بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأوضح الوزير أن ذلك يتحقق من خلال الإسراع بتعظيم إنتاجية الحقول القائمة وتسريع وتيرة تنمية الاكتشافات الجديدة، إلى جانب الإدارة الكفء للخزانات البترولية، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز المختلفة، مؤكداً على ان الحكومة تضع على رأس أولوياتها دعم مناخ الاستثمار في قطاع البترول وتعمل كفريق عمل واحد على تهيئة بيئة محفزة وتذليل التحديات امام الاستثمار من اجل رفع معدلات الإنتاج المحلي و تأمين احتياجات قطاعات الاستهلاك من الطاقة .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بدرالدين للبترول لإعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 والموازنة المعدلة للعام المالى الحالي 2024/2025 بحضور قيادات قطاع البترول وشركات كايرون و كابريكورن انرجى شركاء الاستثمار لهيئة البترول في شركة بدرالدين احدى اهم شركات الإنتاج في قطاع البترول من خلل مناطق عملها بالصحراء الغربية.

ووجهه الوزير الشكر لفريق عمل شركة بدرالدين للبترول وشركاء الاستثمار في الشركة، على الجهود المبذولة للتغلب على تحديات التناقص الطبيعي في الإنتاج وزيادة أنشطة الحفر، مشيراً إلى أهمية المحفزات الاستثمارية التي يقدمها القطاع لدعم تكثيف الأنشطة ، وأشاد الوزير بما قدمه العاملون من تجارب متميزة أسهمت في تجاوز التحديات ورفع معدلات الإنتاج، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من تجارب تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الحقول، والتي أظهرت فيها شركة بدرالدين وكوادرها كفاءة عالية تستحق تسليط الضوء عليها و مشاركتها بشكل واسع والاستفادة مما قدمته .

واكد الوزير أن الوزارة تعمل بشكل تكاملى لتسريع إجراءات إسناد المناطق الاستكشافية الجديدة ، وتوفير الدعم الكامل لتنفيذ خطط الشركاء وفق جدولها الزمنى والإسراع بزيادة اعمال الاستكشاف واضافة حفارات جديدة لحفر المزيد من الابار الاستكشافية الجديدة ، انطلاقاً من أهميتها في زيادة الإنتاج .

ومن جانبه، أكد آلان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون، اهتمام الشركة بتكثيف وزيادة الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع معدلات الإنتاج وتعزيز تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول المتاحة بأعلى كفاءة، بما يدعم جهود زيادة الانتاج.

وأشار إلى تطلع الشركة لزيادة مناطق الاستكشاف، واستقدام حفارات جديدة للعمل في هذه المناطق لحفر آبار جديدة، بما يعكس التزامها بتنمية اعمالها في قطاع البترول المصرى .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إليانور راولي، المدير الإقليمي لشركة كابريكورن إنرجي مصر، دعم شركتها لزيادة الأنشطة في مناطق امتياز بدرالدين وتنفيذ برنامج مسح سيزمى للاستكشاف ، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق عمل شركة بدرالدين وموجهة الشكر لهم على الأداء المتميز ، كما أشارت إلى أن ارتفاع عدد الحفارات العاملة في المنطقة يعد مؤشراً إيجابياً إلى جانب ما تحقق من نجاح في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ووجهت الشكر للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على جهوده في تذليل التحديات وسرعة العمل على دعم الإسراع بالاعمال والاستثمارات الجديدة .

وأوضح المهندس أشرف عبدالجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول نجاح فرق عمل الشركة خلال العام المالى الحالي 2024/2025 في حفر 13 بئرا جديدا وإصلاح 39 بئراً في مناطق عملها بالصحراء الغربية بما ساهم في تحقيق معدلات انتاج 56 الف برميل مكافىء يومياً و 190 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 22 الف برميل من المتكثفات، وقد تحققت تلك النتائج من خلال الصيانة والإصلاح والعمليات بدون حفر استثمارا لخبرة وتميز الكوادر البشرية بالشركة

وأضاف أن خطط الشركة في مجال الاستكشاف تشمل حفر 8 آبار استكشافية جديدة بواقع 4 ابار ذات مردود انتاجى كبيرة والمتوقع ان تضيف احتياطيات بمقدار 250 مليون برميل زيت خام علاوة على 4 ابار إضافية في مناطق بدر3 و 15 و 16 باحتياطيات 33 مليون برميل مكافىء .

ولفت إلى أنه في إطار الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 350 مليون دولار، لدعم وزيادة معدلات الإنتاج من خلال حفر 34 بئرًا جديدًا باستخدام 4 أجهزة حفر، و ومن المخطط العمل لرفع عدد الآبار إلى 47 وزيادة عدد الحفارات.

وتنفيذا لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للحد من الإنبعاثات والحفاظ على البيئة ، نجحت شركة بدر الدين للبترول هذا العام في تعزيز ريادتها في هذا المجال من خلال عدة مشروعات وطنية رائدة مما يعكس التزامها بتبني الحلول الصديقة للبيئة والإنتاج المستدام ، فقد نالت شركة بدر الدين شرف تمثيل مصر فى مؤتمر المناخ cop29 في أذربيجان وذلك لعرض المشـــــروع الرائــــد خفض غازات الشعلة وتقليل الإنبعاثات الحرارية في حقول إنتاج بدر - 3 والأبيض" باعتباره نموذجا للمشروعات الوطنية الناجحة في مجال الطاقة.

كما فازت بالمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة مطروح فى سبتمبر الماضــــــي عن "مشروع إعادة حقن المياه المصاحبة للإنتاج على نطاق واســــع فـــي بــــدر - 3" ومشروع خفض غازات الشعلة على نطاق متوسط ببدر - 3 والأبيض". كما شاركت فى المؤتمر الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بدورته الثالثة في مارس 2025 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور دولـــة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى قام بتكريم شركة بدر الدين لفوزها بالمركز الأول على مستوى مصر بفئة المشروعات المتوسطة عن محافظة مطروح عن مشروع خفض غازات الشعلة وتقليل الإنبعاثات الحرارية بموقع الأبيض .

ونالت بدر الدين تكريماً من المهندس كـــريـم بــدوى وزير البترول والثروة المعدنية على التميز في تعزيز كفاءة الطاقة التشغيلية عن مشروع التميز فى البيئة الخضراء التي تقود الطريق في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الإنبعاثات الكربونية، و في مشروعات الصحة والسلامة والبيئة عن مشروع تمكين الكفاءات، بالإضافة إلى التكريم خلال فعاليــــات عـيـــــد البترول حيث اشاد الوزير بشركة بدر الدين لدورها في خفض الإنبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال خفض إنبعاثات الكربون بنسبة 48% .

حضر أعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، و المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونوابه ، و الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة و كفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج ، و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ومحمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة و الان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون و المهندس شامريندرا سينج ( شمس ) الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كايرون والدكتورة اليانور راولي المدير الإقليمي لشركة كابريكورن انرجي مصر و الدكتور دينج يونج نائب المدير الإقليمي لشركة نورث بتروليوم الصينية الشريك في منطقة علم الشاويش.