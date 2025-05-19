“سلوشنز” السعودية توقّع عقودًا مع “إس تي سي” بـ173.8 مليون دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت «الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)» عقوداً جديدة مع «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» بقيمة 651.7 مليون ريال (173.8 مليون دولار)، لتنفيذ مشاريع في مجالي البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتحديث برمجيات «أوراكل».

وتشمل العقود مشروعاً لتحديث البنية التحتية الرقمية يتضمن تحسين تطبيقات الحوسبة، وتطوير الأنظمة الهندسية، وتعزيز قدرات التخزين والنسخ الاحتياطي، بالإضافة إلى تحديث وإدارة التراخيص الخاصة بأنظمة «أوراكل»، وفقاً لبيان نشرته الشركة على موقع «تداول».

وأفادت «سلوشنز» بأن الأثر المالي لهذه العقود سيبدأ الظهور في الربع الثاني من عام 2025، وتصل مُدتها إلى خمس سنوات، في حين تملك «إس تي سي» نحو 79 في المائة من أسهم الشركة.

ويمثل هذا العقد ثاني اتفاقية تُبرمها «سلوشنز» مع «إس تي سي»، خلال عام 2025، بعد عقد سابق وُقّع في أبريل (نيسان) الماضي بقيمة 142.4 مليون ريال (38 مليون دولار)، يُتوقع أن يظهر أثره المالي في الربع الثالث من العام نفسه.

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