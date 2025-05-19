شكرا لقرائتكم خبر عن «نماء للكيماويات»: بلوغ الخسائر المتراكمة 27 % من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات بلوغ خسائرها المتراكمة 27% من رأس المال البالغ 235,200,000 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك بناء على النتائج المالية غير المدققة لشهر أبريل التي تم إقفالها في 21/11/1446هـ الموافق 19/05/2025م.
وأضافت أن تاريخ بلوغ الخسائر 1446-11-02 الموافق 2025-04-30، فيما يبلغ مقدار الخسائر المتراكمة 63,504,230 ريال.
وبحسب الشركة، تعود الأسباب الرئيسية للخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى تأخر وصول مواد الخام ومحدودية مصادر تمويل رأس المال العامل.
بالإضافة لأثر توقف الإنتاج بالمصانع وذلك لإجراء الصيانة الدورية في أبريل 2025م (التي تم الإعلان عنها سابقاً).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك بناء على النتائج المالية غير المدققة لشهر أبريل التي تم إقفالها في 21/11/1446هـ الموافق 19/05/2025م.
وأضافت أن تاريخ بلوغ الخسائر 1446-11-02 الموافق 2025-04-30، فيما يبلغ مقدار الخسائر المتراكمة 63,504,230 ريال.
وبحسب الشركة، تعود الأسباب الرئيسية للخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى تأخر وصول مواد الخام ومحدودية مصادر تمويل رأس المال العامل.
بالإضافة لأثر توقف الإنتاج بالمصانع وذلك لإجراء الصيانة الدورية في أبريل 2025م (التي تم الإعلان عنها سابقاً).