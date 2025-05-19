شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع شكوى ضد أعضاء مجلس إدارة «الباحة» السابقين لدى لجنة الفصل في المنازعات والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، اليوم الإثنين، موافقة هيئة السوق المالية، بإيداع الشكوى ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الموافقة تتضمن إقامة شكوى ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين للدورة من 10 فبراير 2010 م وحتى 09 فبراير 2013 م بتعويض بالتضامن والانفراد بمبلغ 100 مليون ريال.وأضافت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.