شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس إدارة البنك السعودي الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقال البنك في بيان على تداول

ويشغل روشا منصب الرئيس التنفيذي المشارك لإتش إس بي سي آسيا والشرق الأوسط والعضو التنفيذي في مجلس إدارة شركة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية المحدودة، كما يشغل منصب عضو تنفيذي في مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي ماليزيا بيرهاد.

وحصل روشا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد ثم انضم إلى إتش إس بي سي في عام 1991م وشغل العديد من الأدوار العليا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الهند من العام 2018م حتى العام 2021م. الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الأول، اليوم، تعيين عضو شركة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية القابضة (بي في) سوريندراناث رافي روشا" عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل ستيفن موس.وقال البنك في بيان على تداول السعودية : إن التعيين حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2025/12/31م، بناءً على المادة (17) من النظام الأساس للبنك وقرار مجلس الإدارة وبعد حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.ويشغل روشا منصب الرئيس التنفيذي المشارك لإتش إس بي سي آسيا والشرق الأوسط والعضو التنفيذي في مجلس إدارة شركة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية المحدودة، كما يشغل منصب عضو تنفيذي في مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي ماليزيا بيرهاد.وحصل روشا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد ثم انضم إلى إتش إس بي سي في عام 1991م وشغل العديد من الأدوار العليا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الهند من العام 2018م حتى العام 2021م.