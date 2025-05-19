الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «اللجين» عن الربع الأول من 2025

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «اللجين» عن الربع الأول من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «اللجين» عن الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة اللجين، اليوم، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن ذلك يأتي وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح وخطة التوزيعات الربعية للأرباح خلال العام 2025م التي سبق إعلانها.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 519 مليون ريال، فيما ستكون تاريح الأحقية 21 مايو الحالي، بينما سيكون تاريخ التوزيع 2 يونيو المقبل.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا