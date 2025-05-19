شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «اللجين» عن الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة اللجين، اليوم، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك يأتي وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح وخطة التوزيعات الربعية للأرباح خلال العام 2025م التي سبق إعلانها.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 519 مليون ريال، فيما ستكون تاريح الأحقية 21 مايو الحالي، بينما سيكون تاريخ التوزيع 2 يونيو المقبل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك يأتي وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح وخطة التوزيعات الربعية للأرباح خلال العام 2025م التي سبق إعلانها.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 519 مليون ريال، فيما ستكون تاريح الأحقية 21 مايو الحالي، بينما سيكون تاريخ التوزيع 2 يونيو المقبل.