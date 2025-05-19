شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك»: إنهاء الدعاوى القانونية المقامة ضد الشركة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأوضحت أن حول ما يخص نقل ملكية "مسك الأردن" لصالح البنوك، فقد الاتفاق على أن يتم التنازل عنها بعد إتمام الإجراءات النظامية المطلوبة لدى الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسهم لا تحمل أي قيمة دفترية في سجلات الشركة.

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن إنهاء الدعاوى القانونية المقامة ضد الشركة في الأردن، بعد تنفيذ جميع البنود الواردة في اتفاقية المصالحة مع الأطراف المدعية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنها حصلت على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتضمن إبراء ذمة الشركة وأعضاء مجلس إداراتها إبراء نهائيا وشاملا.وأوضحت أن حول ما يخص نقل ملكية "مسك الأردن" لصالح البنوك، فقد الاتفاق على أن يتم التنازل عنها بعد إتمام الإجراءات النظامية المطلوبة لدى الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسهم لا تحمل أي قيمة دفترية في سجلات الشركة.