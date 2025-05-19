شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البعثة التجارية الهندسية إلى السنغال لتعزيز الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الهندسية أعمالها في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة رسمية رفيعة المستوى، وذلك في إطار جهود مصر لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وفق بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وقال المجلس، إن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور السفير خالد عارف، سفير جمهورية مصر العربية في السنغال، ووزير مفوض تجاري تامر كريم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في داكار، إلى جانب مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، الجهة المنظمة للبعثة.

وحضر من الجانب السنغالي كل من Mbaye Chimere، السكرتير العام لغرفة التجارة والصناعة في داكار، والسفير Babcar Sane، مساعد وزير الخارجية السنغالي، وMamdou Lamine، المستشار الخاص لهيئة الترويج والاستثمار، إلى جانب Ndiaga Niang، مدير إدارة المشاريع بشركة الكهرباء السنغالية Senelec.

وتضم البعثة المصرية 9 شركات من كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، وتمثل مجالات متنوعة تشمل: الأجهزة المنزلية، الصناعات الكهربائية، مكونات السيارات، تشكيل وتشغيل المعادن (منها حلول ذكية للتخزين والخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى قطاع الآلات الزراعية.

وتضمنت فعاليات البعثة لقاءات مهمة مع مسؤولين من وزارات الزراعة والكهرباء والتعليم، إلى جانب اجتماع مع مدير هيئة الموانئ السنغالية، لبحث فرص التعاون المشترك وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام المنتجات الهندسية المصرية.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تنظيم هذه البعثة يأتي في إطار خطة المجلس لفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية، وتحديدًا في غرب أفريقيا، من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل السنغال، التي تعد من الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية.

وأضافت حلمي أن اللقاءات الثنائية التي عقدتها الشركات المصرية مع ممثلي الوزارات والمؤسسات السنغالية كشفت عن فرص كبيرة للتعاون في مجالات الكهرباء، والتعليم، والموانئ، والزراعة، مشددة على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل دخول المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الأفريقية.



