شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مستحضرات التجميل تدعو لاجتماع لمناقشة تحديات المصانع غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت شعبة مستحضرات التجميل التابعة لغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، الشركات العاملة في القطاع لحضور اجتماع عاجل لمناقشة التحديات التي تواجه المصانع غير الحاصلة على تراخيص، وذلك يوم الاثنين 27 مايو 2025 في تمام الثالثة عصرًا بمقر الاتحاد.

ويتناول الاجتماع عددًا من المحاور أبرزها، التعرف على أبرز معوقات إصدار التراخيص للمصانع ومناقشة أثر هذه المعوقات على استمرارية عمل المصانع واستعراض التوصيات السابقة لاجتماعات الشعبة مع هيئة الدواء المصرية والعمل على تطويرها.

وأكدت الشعبة أهمية حضور الاجتماع، خاصة في ظل التحديات الأخيرة التي تواجه الصناعة، مشددة على ضرورة توحيد الجهود لتذليل العقبات والتواصل المباشر مع مسؤولي هيئة الدواء والجهات الصناعية المعنية.

ووقع على الدعوة كل من الدكتور رامز جورج أمين، رئيس شعبة مستحضرات التجميل، والدكتور ماجد جورج أمين، عضو مجلس إدارة الشعبة.