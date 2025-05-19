شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: رحمة رمضان الإثنين، 19 مايو 2025 04:02 م

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك الأهلي 49.99 جنيه للشراء 50 جنيها البيع، فى بنك مصر 49.99 جنيه للشراء 50 جنيها البيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.99 جنيه للشراء 50 جنيها البيع. وسجل سعر الدولار الآن فى ختام التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وسجل سعر الدولار الآن فى ختام التعاملات كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.99 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.99 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.99 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.99 جنيه للشراء.

50.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

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