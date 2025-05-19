شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 19مايو 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر التحديثات، وتواصل أسعار الذهب في السوق المصرية تأثرها المباشر بحركة المعدن النفيس عالميًا، حيث انعكست تغيرات أسعار الذهب في البورصات العالمية على الأسعار المحلية خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5223 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4570 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 3917 جنيهًا

- الجنيه الذهب يسجل 36,560 جنيه



وشهد سوق الذهب طلبًا جديدًا كملاذ آمن في الدقائق الأخيرة من تداول الأسبوع بعد أن خفضت وكالة التصنيف Moody’s التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة. خفضت الوكالة، بعد إغلاق التداول يوم الجمعة الماضى ، تصنيف الدين الأمريكي إلى Aa1 من Aaa، مستشهدة بارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الديون غير المستدام. في الوقت نفسه، عدلت نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة إلى "مستقرة" من "سلبية".

وتراقب الأسواق تحركات الذهب عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق المحلي أو العالمي.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.