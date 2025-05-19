شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مستشاري ترامب: نتطلع لإقامة شراكات جديدة لتعزيز وتسريع نشر الجيل الخامس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلع إلى إقامة شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز وتسريع نشر الجيل الخامس (5G) في مصر.

وقال بولس، في كلمته الافتتاحية خلال منتدى الجيل الخامس 5G الذي نظمته مجموعة محرم وشركاه بالتعاون مع السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من شركات الاتصالات العالمية وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ، إن مصر جاهزة للجيل الخامس 5G.

وأضاف أن الولايات المتحدة، إلى جانب جميع الدول الشريكة والموردين الموثوق بهم المتواجدين في الملتقى اليوم على استعداد لدعم هذا الإطلاق.

وقال "نتطلع إلى استكشاف هذه التعاونات المحتملة على مدار اليوم"

وأكد التزم الولايات المتحدة من خلال دعم شركاتها وجميع البائعين الموثوق بهم الموجودين في الملتقى للعمل معا على جعل الجيل الخامس 5G حقيقة واقعة في مصر، واضعين الأمن والازدهار المتبادل في مقدمة كل ما يتم العمل عليه.

وقال إنه فخور للغاية بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب أكد مرارًا على أن العلاقات التجارية المتبادلة تشكل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي خلال العقد القادم، وستكون محركًا للنمو الاقتصادي والتمكين.

وأضاف بولس، إن تطور تكنولوجيا الجيل الخامس سيُحدث نقلة نوعية في سرعة الاتصال، وطريقة تفاعل المجتمعات مع التكنولوجيا، مما يجعلها أولوية استراتيجية للحكومات حول العالم.

وأشار إلى أن منتدى الجيل الخامس في مصر يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نشر هذه التكنولوجيا على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم جميع الشركاء والموردين الحاضرين اليوم، مع التركيز الكامل على عنصر الأمن.