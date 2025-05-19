شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 4570 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا اليوم، مدعومة بمكاسب المعدن عالميًا، بعد أن دفع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، فى ظل تراجع الدولار الأميركى وزيادة المخاوف من تفاقم الدين الأميركى.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5223 جنيهًا

- عيار 21: 4570 جنيهًا

- عيار 18: 3917 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,560 جنيهًا



وعالميًا، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1% ليصل إلى أعلى مستوى له اليوم عند 3249 دولارًا، بعدما افتتح التداولات عند 3215 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب مستوى 3236 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا الصعود بعد أسبوع صعب فقد خلاله المعدن النفيس نحو 3.6% من قيمته، متأثرًا بتحسن شهية المخاطرة عقب الاتفاق التجارى بين واشنطن وبكين.