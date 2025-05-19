الاقتصاد

“الإنماء” يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة بالدولار

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن «مصرف الإنماء» السعودي، الاثنين، عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، مستدامة ومقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 5 مايو (أيار) الجاري، الذي تضمَّن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة لإصدار هذه الصكوك نيابةً عن المصرف، بموجب برنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.

وأوضح المصرف في بيان نُشر على موقع السوق المالية «تداول»، أن الإصدار يأتي بهدف تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.

ومن المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجَّه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.

وقام المصرف بتعيين كل من «»، و«شركة الإنماء المالية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، مديرين رئيسيين مجتمعين للطرح المحتمل.

ويخضع طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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