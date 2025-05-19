الأمن الغذائي يرسو الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2025م) بكمية (621,000) طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وبيّن معاليه أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الثالثة والمجدول وصولها خلال الفترة (أغسطس – أكتوبر2025م) بواقع (10) بواخر، تشمل (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (180) ألف طنٍ، و(5) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (325) ألف طنٍ، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (116) ألف طنٍ، حيث تنافست (18) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (5) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.

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