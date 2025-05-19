طرح 10 فرص استثمارية جديدة في محافظة الخفجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 10 فرص استثمارية متنوعة في محافظة الخفجي، عبر بوابة الاستثمار “فرص”، التي تأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك المستثمرين والقطاع الخاص بالتنمية، والجهود لتطوير المحافظة وتلبية احتياجاتها.

وأوضحت الأمانة، أن المواقع الاستثمارية شملت إنشاء وتشغيل وصيانة تطوير حديقة الورود “أرض فضاء” بمساحة 21881 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة تطوير حديقة العبير بمساحة 27163,46 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة تطوير لحديقة المضخة بمساحة 14254,52 مترًا مربعًا، التي تصل كلًا منها إلى مدة 20 سنة لكل عقد، وسيجري فتح مظاريفها بتاريخ 2025 / 8 / 11م.

وأفادت بوجود 7 مشاريع أخرى في مركز السفانية، تشمل تشغيل وصيانة محلات تجارية بمساحة 1,630,29 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محلات بيع أسطوانات الغاز بمساحة 1,100,27 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مختبرات طبية بمساحة 1,630,29 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بمساحة 1,144 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف طبي بمساحة 1,856,63 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة معمل محطة تحلية مياه بمساحة 1,856,33 مترًا مربعًا، إضافة إلى إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مبنى سكن عمال بمساحة 3,500 مترٍ مربعٍ، وتأتي هذه الفرص بمدة تتراوح بين 20 إلى 25 سنة، وسيجري فتح مظاريفها بتاريخ 2025 / 6 / 19م.

ودعت أمانة الشرقية، الراغبين التقدم على هذه المشاريع من خلال الدخول على بوابة الاستثمار “فرص” والاطّلاع على تفاصيلها.

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