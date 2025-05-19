شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 191 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 11405 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.827 مليار ريال.وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 240.125 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.605 تريليون ريال.انخفضت أسهم 191 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 50، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الباحة، وطباعة وتغليف، والوطنية للتعليم، وسينومي ريتيل، والزامل للصناعة، الأكثر ارتفاعا.ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، مسك، والغاز، وإكسترا، ورتال، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 27499 نقطة، وبتداولات بلغت، 27.357 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.778 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 51.686 مليار ريال.وانخفضت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 27، من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.