شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط والنفط يقفز: ماذا يكشف تقرير المضاربين الأسبوعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الأسواق المالية تحولاً واضحًا نحو شهية المخاطرة بعد إعلان هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين تمتد لـ90 يومًا. هذه الخطوة أدت إلى انتعاش واسع في مؤشرات الأسهم والسلع، فيما سجل الدولار الأمريكي مكاسب قوية أمام معظم العملات الرئيسية، مدعومًا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

لكن، رغم هذه التطورات الإيجابية، أظهرت بيانات المضاربين في العقود الآجلة أن صناديق التحوط لا تزال تتحرك بحذر، خصوصًا في ظل الشكوك حول استدامة هذه الهدنة التجارية.

أسواق العملات: قوة الدولار لا تُقنع المضاربين

سجل الدولار الأمريكي مكاسب ملحوظة أمام جميع العملات الثمانية الرئيسية، لا سيما مقابل الين الياباني والفرنك السويسري.

ومع ذلك، لم يُظهر المضاربون تحولًا كبيرًا في مواقفهم السلبية تجاه الدولار.

استقرت صافي المراكز الشرائية عند 16.6 مليار دولار.

سجل اليورو عمليات شراء بنحو 9,100 عقد، في حين استمر بيع عقود الدولار الكندي والين الياباني والجنيه الإسترليني.

السلع والطاقة: صعود انتقائي مدفوع بتفاؤل حذر

النفط الخام

شهد خام برنت موجة شراء قوية وارتفع بنسبة 5.5% إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع.

في المقابل، استمرت عمليات البيع على خام غرب تكساس للأسبوع الثاني، ما يعكس تباينًا في ثقة المضاربين.

المعادن الثمينة

الذهب تراجع بنسبة 5% نتيجة انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة.

رغم ذلك، بقيت عمليات البيع محدودة، ما يعكس بلوغ صافي المراكز الطويلة أدنى مستوياتها منذ 14 شهرًا.

الفضة والبلاتين تجنّبا التراجع الحاد وشهدا عمليات بيع معتدلة فقط.

النحاس

شهدت عقود النحاس عمليات شراء جديدة في بورصة كوميكس، رغم انخفاض الأسعار محليًا، بدعم من تحسن توقعات الطلب العالمي.

السلع الزراعية: الحذر مستمر رغم بوادر الانتعاش في بعض العقود

الكاكاو قفز بنسبة 10% مدفوعًا بمخاوف تتعلق بالإنتاج في ساحل العاج.

فول الصويا وزيت فول الصويا سجلا اهتمامًا شرائيًا متزايدًا، مدعومين بتحسن آفاق الطلب.

على النقيض، استمر الضغط على عقود القمح والذرة، حيث بلغ صافي المراكز القصيرة أعلى مستوى موسمي منذ 6 سنوات.

حذر رغم التفاؤل

وقال أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك بأنه رغم التحسن العام في الأسواق عقب إعلان الهدنة التجارية، تشير مواقف صناديق التحوط إلى نهج حذر وانتقائي، ما يعكس شكوكاً حول مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. استمرار هذه الهدنة أو انهيارها سيكون له تأثير كبير على تحركات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.