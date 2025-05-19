شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: مصر تتصدرقائمة الدول العربية بمشروعات الهيدروجين والأمونيا ب38 مشروعاً والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "،أن الربع الأول من 2025 شهد استمراراً لنشاط الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهيدروجين عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف الدولية الفاعلة، شملت تنفيذ مشاريع الإنتاج الهيدروجين، ومجالات استخدامه، ومجالات البحث المختلفة.

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "ليرتفع عدد المشاريع المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين في الدول العربية حتى نهاية شهر مارس 2025 إلى نحو 130 مشروعاً بقدرات وطاقات إنتاجية مختلفة وضمن مراحل مختلفة من التطوير حسب رصد منظمة أوابك، وهو ما يصل إلى قرابة أربعة أضعاف المشاريع التي تم الإعلان عنها عام 2021 .

وأضاف التقرير، أن المشاريع ضمن مراحل مختلفة من التطوير، فمنها ما هو قيد الدراسة الأولية بموجب مذكرات تفاهم مع المستثمرين، ومنها ما تم توقيع اتفاقية إطارية لتنفيذه، أو تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنفيذه بعد إبرام عقود بيع ملزمة مع المشترين

وأضاف التقرير، أنه وعلى مستوى الدول العربية، تتصدر جمهورية مصر العربية القائمة بإجمالي 38 مشروعاً غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتقع الغالبية العظمى من هذه المشاريع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أبرمت الهيئة العامة للمنطقة نحو 30 مذكرة تفاهم، تم تفعيل نحو 14 مذكرة منها والتي أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية إطارية يقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعاتها حال اكتمال مراحلها بصورتها النهائية بـ 18 مليون طن / السنة.



