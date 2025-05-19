شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50 جنيها للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، فى البنك الأهلي 49.99 جنيه للشراء 50 جنيها البيع، فى بنك مصر 49.98 جنيه للشراء 50 جنيها البيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50 جنيها للشراء 50.11 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.99 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.99 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيها للشراء.

50.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.