شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت: تخفيض تصنيف أمريكا يهز أسواق تداول البلاد ويثير مخاوف النمو الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل حاد اليوم الاثنين، بعد أن خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتمانى السيادى للولايات المتحدة، ما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع مستويات الدين العام.

وهبط مؤشر داو جونز للعقود الآجلة بمقدار 385 نقطة أو بنسبة 0.9% وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 76 نقطة أو 1.3%، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي بمقدار 360 نقطة أو 1.7%؛ بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال).

وكانت الأسواق الأمريكية قد اختتمت الأسبوع الماضي على مكاسب قوية، بدعم من اتفاق مؤقت بين البيت الأبيض والصين لخفض الرسوم الجمركية، وقاد مؤشر ناسداك المكاسب بارتفاع تجاوز 7% بينما صعد مؤشر إس آند 500 بأكثر من 5% وسجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بأكثر من 3%، ما دفعه للعودة إلى المنطقة الإيجابية خلال عام 2025.

وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تسحب التصنيف الممتاز الذي منحته لواشنطن منذ عام 1919.

وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن الدين العام الأمريكي المتضخم الذي بلغ 36 تريليون دولار، محذرة من أن الخطط الضريبية للرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وقد وافقت لجنة في مجلس النواب على مشروع قانون ضريبي شامل تقدمت به إدارة ترامب، تمهيداً لعرضه للتصويت هذا الأسبوع، رغم معارضة بعض الجمهوريين.

وتشير التقديرات إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين القومي خلال عقد من الزمن.

من جانبها، انتقدت إدارة ترامب قرار "موديز"، مشيرة إلى أنها تعمل على إجراءات لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك مبادرات تقودها "وزارة الكفاءة الحكومية" برئاسة إيلون ماسك، والتي لم تحقق تقدماً ملموساً حتى الآن.

من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس فرع أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس فرع نيويورك جون ويليامز، ورئيسة فرع دالاس لوري لوجان وسيراقب المستثمرون تصريحاتهم بحثاً عن إشارات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة.

