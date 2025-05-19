شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 19مايو2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ 31.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 31.750 دينار مقارنة بـ 31.625 دينار سعر أمس.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 31.750 دينار

- عيار 22 سجل 29.100 دينار

- عيار 21 سجل 27.775 دينار

- عيار 18 سجل 23.800 دينار

- عيار 14 سجل 18.525 دينار

- عيار 12 سجل 15.875 دينار

- الأونصة 987.500 دينار

- الجنيه الذهب 222.250 دينار

الأونصة بالدولار3224.99 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الإثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية، بعد تأكيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، مما عزز الإقبال على الأصول الآمنة.

وكان الذهب قد خسر أكثر من 2% يوم الجمعة الماضي، وسجّل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر الماضي، وسط تزايد شهية المخاطرة بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.